Şeyh Doha'da Al Sani ile Görüştü: Gazze Krizi ve Filistin Devleti Tanınma Girişimi

Şeyh Doha'da Al Sani ile Görüştü: Gazze Krizi ve Tanınma Girişimleri Ele Alındı

Doha görüşmesinde insani yardım, saldırıların durdurulması ve New York'taki konferans konuşuldu

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek Gazze Şeridindeki gelişmeleri ve Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik girişimleri görüştü.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Katar’ın başkenti Doha'da gerçekleştiğini belirtti. Şeyh paylaşımında, 'Katar ile Filistin arasındaki iş birliğini, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konuyu görüştük.' ifadelerini kullandı.

Toplantıda vurgulanan önceliklerden biri, 'Acil öncelik, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları durdurmak ve halkımızın yaşadığı feci acıları hafifletmek için insani yardımların derhal, güvenli ve sürdürülebilir biçimde ulaştırılmasıdır.' değerlendirmesi oldu.

Görüşmede ayrıca, 22 Eylülde New York'ta düzenlenmesi planlanan konferansta Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin girişimler ele alındı. Şeyh, söz konusu konferansın 'siyasi süreci güçlendireceğini ve Filistin halkının meşru haklarının geri kazanılmasına katkı sağlayacağını' vurguladı.

Söz konusu uluslararası konferans, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında, Suudi Arabistan ve Fransa eş başkanlığında gerçekleştirilecek. Öte yandan Belçika, Fransa, Avustralya, İngiltere ve Kanada'nın da BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlandığı bildirildi.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda 64 bin 455 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 162 bin 776 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi zorla yerinden edilirken, kıtlık nedeniyle 138’i çocuk olmak üzere 387 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’deki yıkımlara paralel olarak, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da en az bin 18 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladığı ve 19 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.