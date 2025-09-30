SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

SGK ve Devlet Tiyatroları Toplam 98 Personel Alımı İlanı

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli gelişme: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, yayımladıkları ilanlarla toplamda 98 yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu.

SGK 35 Müfettiş Yardımcısı Alımı

SGK, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 35 Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Adaylar için başvuru süreci ve sınav takvimi netleşti.

Adayların, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024 veya 2025 yıllarındaki Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS) birine girmiş olmaları zorunludur. Başvurularda KPSSP43 veya KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 80 puan alma şartı aranacaktır.

Başvurular 20 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2025 tarihine kadar sadece e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik olarak yapılabilecektir.

En yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak yapılacak sıralamada, alınacak kadro sayısının 5 katı olan 175 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek; yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra duyurulacak bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

SGK Personel Alımı Başvuru Şartları

• Eğitim: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışı okullardan mezun olmak.

• Yaş: 2025 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

• Diğer: Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak.

• Sağlık: Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya elverişli olması.

Devlet Tiyatroları 63 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 63 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımın öne çıkan özelliği, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sadece 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacak olmasıdır.

Alım; büro personelinden koruma ve güvenlik görevlisine, şoförden temizlik görevlisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bazı pozisyonlar ve aranan şartlar şu şekildedir:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Ön lisans mezunu, KPSSP93 puan türünden en az 60 almış, geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip, 35 yaşını doldurmamış ve belirlenen boy-kilo şartlarını taşıyan kadın ve erkek adaylar; Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri ve Sivas gibi illerde görevlendirilecek.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): Lise ve dengi okul mezunu, KPSSP94 puan türünden en az 60 almış, hijyen belgesine sahip ve 35 yaşını doldurmamış adaylar; Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri gibi çeşitli illerde istihdam edilecek.

Destek Personeli (Şoför): Lise mezunu, KPSSP94 puan türünden en az 60 almış, 40 yaşını doldurmamış, pozisyonun gerektirdiği D veya CE sınıfı ehliyete ve SRC ile psikoteknik belgelerine sahip adaylar aranıyor.

Büro Personeli: Ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Halkla İlişkiler gibi bölümlerden mezun, KPSSP93 puan türünden en az 60 almış ve 35 yaşını doldurmamış adaylar; Adana, Ankara, İzmir ve Trabzon'da görev yapacak.

Başvuru ve kadro dağılımına dair detaylı bilgiler, kurumların resmi ilanlarında yer almaktadır. Adayların belirtilen tarihlere ve şartlara dikkat etmeleri önemlidir.