Sherpa: Lafarge'ın Terör Finansmanı Davası Bir Zafer

Uluslararası STK Sherpa'nın Açıklamaları

FEİZA BEN MOHAMED - Uluslararası yolsuzlukla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Sherpa, Fransız çimento şirketi Lafarge ve yöneticilerinin Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle "terör örgütü finansmanı" suçlamasıyla yargılanacak olmalarını büyük bir başarı olarak değerlendirdi.

Lafarge Davası Üzerine Hukuki Görüşler

Davaya katılan Sherpa'nın avukatı Anna Kiefer, Lafarge yönetiminin mahkemeye çıkarılmasını engin bir zafer olarak tanımladı. Kiefer, "Bu, Fransız bir şirketin ve yöneticilerinin ilk kez terörist grupları finanse etmekten hesap verecek olması açısından son derece önemli" dedi.

Uluslararası Şirketlerin Sorumluluğu

Kiefer, "Uluslararası şirketler, hukukun üstünde değildir. Lafarge, terörü finanse eden ve yabancı savaşları besleyenlerden biri olarak sorumlu tutulmalıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaklaşık sekiz yıl süren soruşturmanın sonucunda Lafarge ve yöneticilerinin yargılanmasının mevcut durumda bir "zafer" olduğunu belirtti.

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Davacılar

Bununla birlikte, Kiefer, Lafarge'ın insanlığa karşı suçlarla ilgili tutumunun gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Lafarge’ın Suriyeli çalışanları, yalnızca terör örgütü finansmana yönelik davada tazminat talep edemiyor; bunun için insanlığa karşı suçlardan yargılamanın yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Kiefer, "Bizim için en öncelikli mesele, Lafarge’ın bu gruplarla olan suç ortaklığının tanınmasıdır" dedi.

Geçmişteki İddialar ve Yargılama Süreci

Sherpa ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), 16 Ekim'de Lafarge'ın yargılama süreci hakkında ortak bir açıklama yapmıştı. Yargılama dosyasında, Lafarge grubu ve eski yöneticilerine yöneltilen suçlamalar arasında, Avrupa Birliği'nin ilgili ambargosunu ihlal ettikleri ve terör örgütü finansmanından yargılanacakları yer alıyor.

Önemli Gelişmeler ve Belgeler

Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiğini doğrulayan belgeleri kamuoyuna sundu. Bu belgeler, Lafarge’ın Fransız istihbaratına bilgi verdiğini ve terörist gruplara yardım ettiğini gösteriyordu.

Fransa Yargıtayı Kararı

Lafarge’a yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortaklık" iddiaları, Fransa Yargıtayı tarafından yeniden ele alınarak yargı sürecinin devamına karar verilmişti. Bu doğrultuda, Lafarge’ın Suriye’de üstlendiği roller ve sonuçları, hukuk önünde incelenecek.