SHP yeniden kuruldu: Karayalçın'dan ilk yorum!

Geçtiğimiz günlerde partinin kurucuları açıklandı. Bu gelişme, SHP'nin 1995 yılında CHP'ye katılmasının ardından kurumsal kimliğini sonlandırmasından bu yana ilk kez tekrar sahneye çıktığını işaret ediyor.

KARAYALÇIN'IN GÖRÜŞÜ

SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın, partinin yeniden kurulmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu durum, SHP'nin yeniden açıldı diye adlandırılamaz. Kullanılan bu haber başlıkları son derece yanlış olur. SHP'nin kuruluş sürecinde kurultay delegelerinin siyasi iradesini dikkate almadığını düşünüyorum."

Karayalçın, yeni kurulan partiyi tanımadığını belirterek, "Her parti kurana saygı duyarım, ancak siyasi ahlak açısından doğru bulmuyorum. SHP'nin kurultay delegelerinin böyle bir karar vermesi gerekirdi" diye ekledi.