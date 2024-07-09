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SHP yeniden kuruldu: Karayalçın'dan ilk yorum!

Türkiye siyasi sahnesinin geçmişinden tanıdığımız Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 28 Haziran 2024 tarihinde resmen yeniden kuruldu. Yargıtay'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuru, partinin yeniden canlandığını doğrularken, Ankara'nın Karanfil Sokak'taki genel merkez adresi ilk etapta belirtilirken, kurucularının kim olduğu belirsiz kalmıştı.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 17:33
SHP yeniden kuruldu: Karayalçın'dan ilk yorum!

Geçtiğimiz günlerde partinin kurucuları açıklandı. Bu gelişme, SHP'nin 1995 yılında CHP'ye katılmasının ardından kurumsal kimliğini sonlandırmasından bu yana ilk kez tekrar sahneye çıktığını işaret ediyor.

KARAYALÇIN'IN GÖRÜŞÜ

SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın, partinin yeniden kurulmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu durum, SHP'nin yeniden açıldı diye adlandırılamaz. Kullanılan bu haber başlıkları son derece yanlış olur. SHP'nin kuruluş sürecinde kurultay delegelerinin siyasi iradesini dikkate almadığını düşünüyorum."

Karayalçın, yeni kurulan partiyi tanımadığını belirterek, "Her parti kurana saygı duyarım, ancak siyasi ahlak açısından doğru bulmuyorum. SHP'nin kurultay delegelerinin böyle bir karar vermesi gerekirdi" diye ekledi.

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