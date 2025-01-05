Siber Güvenlik Başkanlığına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuluyor

Siber Güvenlik Başkanlığı İçin Kanun Teklifi Meclis'e Geliyor

Kemal Karadağ - AK Parti milletvekillerince hazırlanan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifi, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulacak.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Teklifin, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Teklif ile, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak olan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yasal altyapısı oluşturulacak. Teklifte, başkanlığın teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarına dair düzenlemelere de yer verileceği bildirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak ve Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların bir araya geleceği Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak.

Bu başkanlık, siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması konularında da önemli çalışmalar gerçekleştirecek ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamakla da yükümlü olacak.

Bunların yanı sıra, AK Parti milletvekilleri, sanayi ve teknoloji alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren diğer bir kanun teklifini de bu hafta TBMM Başkanlığına sunmayı planlıyor.