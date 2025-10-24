Siber Kubbeyi İnşa Etme Çağrısı: Taha Çiftci'den Yerli Üretim ve Boykot Vurgusu

Yayın Tarihi: 24.10.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 11:21
FİRDEVS BULUT KARTAL - MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Taha Çiftci açıklıyor

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Secunnix Siber Teknoloji Hizmetleri Genel Müdürü Taha Çiftci, AA muhabirine, Gazze saldırıları sonrasında gıda, içecek ve tüketim ürünlerinde etkili boykotlar gerçekleştirilirken, teknoloji ürünlerinde yeteri kadar boykot yapılamadığını söyledi.

Çiftci, teknoloji ekosistemlerinin birbirine bağlı yapısı ve kamu ile işletmelerin belli sistemlere bağımlılığının klasik boykot yöntemlerini zorlaştırdığını belirtti.

Çiftci sözlerine şunları ekledi:

"MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu olarak 'en iyi boykot üretmektir' mottosuyla Siber Güç Türkiye zirve ve çalıştaylarımızla bu sürece katkı sağlamaya çalıştık. Kesinlikle gerçekleştirilebilir bir hedeftir. Bunun için mefkure (ülkü) sahibi şirketlerimizin teknoloji alanında üretim yaparak ekosisteme katkı sağlayacak stratejiler belirlenmesi gerekiyor. Özellikle teknoloji alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın da yerli üretimin faydalarını üreticilere ve kullanıcılara anlatacak çalışmalar yapması gerekiyor. Ayrıca, açık kaynak alternatifler ve yerli yazılımlarla adım adım geçiş yapılabilir. Bu sürecin ilkokuldan itibaren başlaması, gelecek nesillerin yerli teknolojilere aşina olması ve teknolojik bağımsızlığımızın temelini oluşturması açısından kritik önem taşıyor."

Çiftci, siber güvenliğin milli güvenliğin en kritik bileşenlerinden biri haline geldiğini vurguladı ve İsrail firmalarının alandaki gücünün, askeri ve istihbarat altyapılarıyla organik bağından kaynaklandığını ifade etti.

Bu alandaki boykotu zorlaştıran unsurlara da dikkat çeken Çiftci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kritik altyapıların mevcut güvenlik sistemlerine bağımlılığı, ani geçişlerin oluşturabileceği siber güvenlik riskleri ve karar alıcıların bu konuda yeterince risk alamaması gibi unsurlar dönüşümü yavaşlatmaktadır. Bu engelleri aşmak için çok yönlü bir strateji gerekiyor. Kamu öncülüğü, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin öncelikle kamu kurumlarında yaygınlaştırılması, bu şirketlerin gelişmesi ve referans oluşturması açısından kritik. Kamu, pilot uygulama alanı olarak yerli firmaları güçlendirebilir. Küresel açılım, kendini geliştiren yerli sistemlerin uluslararası pazarlara açılacak stratejilere ihtiyacı var. Sadece ithal ikamesi değil, ihracat gücü da hedeflenmeli."

Çiftci, kurumsal destek ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın çalışmalarıyla yerlileştirmenin omurga oluşturduğunu belirterek, İsrail firmalarına olan bağımlılığın aşamalı ve stratejik bir planla ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Kamu kurumlarının yerli güvenlik duvarı, antivirüs ve saldırı tespit sistemleri gibi çözümleri öncelikle yaygınlaştırmasının kritik olduğuna dikkat çekti.

Çiftci, teknoloji ve siber güvenlikte etkili bir boykotun gerçek anlamda başarılı olabilmesi için yerli üretim kapasitesiyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve süreci şöyle özetledi:

"Bu, mefkure sahibi şuurlu bireylerin omuzlarında yükselecek bir medeniyet hareketidir. Ekonomik kazanımlar milyarlarca dolarlık döviz tasarrufu, ithalat ve lisans ödemeleri, yüksek nitelikli istihdam ve beyin göçünün önlenmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi gibi faydalar sağlar. Stratejik güvenlik kazanımları açısından kritik altyapılarda bağımsızlık, veri egemenliği, hassas bilgilerin yurt içinde kalması, arka kapı risklerinden korunma, siber casusluk tehdidinin ortadan kalkması ve teknoloji ambargosu riskinden kurtulma öne çıkar. Yakın zamanda yaşanan zararlı yazılım analiz sisteminde yazılım güncelleme hatasının dünya genelinde hava trafiğini durdurması ve finans sistemlerini kilitlemesi, yabancı çözümlere bağımlılığın riskini gözler önüne serdi.

Siber güvenlikte özel kazanımlar ulusal güvenlik, askeri ve istihbarat sistemlerinde bağımsızlık, siber savunma kapasitesi oluşturma, yerli ürünlerin yaygınlaşmasıyla dijital dönüşümde güven artışı olarak özetlenebilir. Şirketler ve kurumlar yerli çözümlere güvenle geçebilir. Teknoloji ve siber güvenlikte etkili boykot, aslında üretmektir, yerli ve milli üretimdir. Bu sadece para tasarrufu değil, stratejik bağımsızlık, sadece ürün değil, teknoloji egemenliği, sadece bugün değil, gelecek nesillere mirastır. En iyi boykot üretmektir sözü, işte bu şuuru ifade eder. Pasif direnişle değil, aktif üretimle, yakınmakla değil, çalışmakla, hayal etmekle değil, gerçekleştirmekle zafer kazanılır. Teknolojik bağımsızlık mücadelesini omuzlarımıza aldığımızda hiçbir güç bizi durduramaz çünkü biz tarih boyunca imkansızlıkları mümkün kılan milletiz. Teknolojide bağımsızlık sadece bir hedef değil, bir mefkuredir. Ve bu mefkure inanan, çalışan, üreten nesillerce gerçekleştirilecektir. Siber kubbeyi inşa edeceğiz inşallah."

Çiftci'nin mesajı özetle; etkili boykot pasif direnme değil, yerli ve milli üretimle desteklenen aktif bir dönüşüm talebidir.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Secunnix Siber Teknoloji Hizmetleri Genel Müdürü Taha Çiftci, siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlık konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Gazze saldırıları sonrasında gıda, içecek ve tüketim ürünlerinde etkili boykotlar gerçekleştirilirken, teknoloji ürünlerinde yeteri kadar boykot yapılamadığını söyledi.

