DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,8 0,33%
ALTIN
2.930,34 -0,58%
BITCOIN
2.104.706,82 -1,18%

Siberağ-9 Operasyonunda 115 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadelede gerçekleştirilen Siberağ-9 operasyonu, 19 ilde 115 şüpheliyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 08:21
Siberağ-9 Operasyonunda 115 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-9 Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Siberağ-9" operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve bilişim suçlarına karşı yürütülen bu operasyonlar, 19 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonların Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 115 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Yakalanan Şüphelilerin Durumu

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi. Diğer 96 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Mali Kayıplar

Operasyon kapsamında 36 milyon lira değerinde 3 ev ve 3 araç için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satılamaz/devredilemez şerhi konuldu.

Kararlılık Mesajı

Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede kararlılığın sürdüğüne vurgu yaparak, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve bu operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı
2
BM, Gazze'deki Durumu Dehşet Verici Olarak Nitelendiriyor
3
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
5
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup
6
Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak