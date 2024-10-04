Siberağ-9 Operasyonunda 115 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-9 Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Siberağ-9" operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve bilişim suçlarına karşı yürütülen bu operasyonlar, 19 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonların Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 115 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Yakalanan Şüphelilerin Durumu

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi. Diğer 96 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Mali Kayıplar

Operasyon kapsamında 36 milyon lira değerinde 3 ev ve 3 araç için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satılamaz/devredilemez şerhi konuldu.

Kararlılık Mesajı

Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede kararlılığın sürdüğüne vurgu yaparak, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve bu operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." şeklinde konuştu.