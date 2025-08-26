Sıcak Hava Dalgaları Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor

25 bin kişilik analiz, sağlık etkilerine dikkat çekti

Çin, Tayvan ve ABD'den araştırmacılar, Tayvan'da yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yılları arasındaki sağlık verilerini inceledi. Çalışmada, katılımcıların biyolojik yaşını belirlemek için kan basıncı, kolesterol ile akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren bir dizi tıbbi test verisi kullanıldı.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, 2 yıllık bir dönemde fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlemiş olmasıydı. Araştırmacılar, açık havada daha fazla zaman geçiren işçilerin bu etkinin çok daha hızlı görüldüğünü vurguladı.

The Guardian'ın aktardığına göre, çalışmayı yürüten Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur." değerlendirmesinde bulundu. Cui, sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına dikkat çekti ve gelecekte etkilerinin "daha ağır" olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bulguların toplumların uyum kapasitesini güçlendirmek, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlıklı yaş almayı teşvik etmek için gerekli müdahalelere işaret ettiğini belirtti. Çalışma Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.