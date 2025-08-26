DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Sıcak Hava Dalgaları Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor

Çin, Tayvan ve ABD'li araştırmacılar, Tayvan'da 25 bin yetişkinin 2008-2022 verilerini analiz ederek sıcak hava dalgalarının biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:21
Sıcak Hava Dalgaları Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor

Sıcak Hava Dalgaları Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor

25 bin kişilik analiz, sağlık etkilerine dikkat çekti

Çin, Tayvan ve ABD'den araştırmacılar, Tayvan'da yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yılları arasındaki sağlık verilerini inceledi. Çalışmada, katılımcıların biyolojik yaşını belirlemek için kan basıncı, kolesterol ile akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren bir dizi tıbbi test verisi kullanıldı.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, 2 yıllık bir dönemde fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlemiş olmasıydı. Araştırmacılar, açık havada daha fazla zaman geçiren işçilerin bu etkinin çok daha hızlı görüldüğünü vurguladı.

The Guardian'ın aktardığına göre, çalışmayı yürüten Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur." değerlendirmesinde bulundu. Cui, sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına dikkat çekti ve gelecekte etkilerinin "daha ağır" olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bulguların toplumların uyum kapasitesini güçlendirmek, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlıklı yaş almayı teşvik etmek için gerekli müdahalelere işaret ettiğini belirtti. Çalışma Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Yalçın: 8. Dönem Toplu Sözleşmede 'Memura Yoksulluğu Kabul Etmeyiz'
6
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
7
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor