Sidoarjo'da Okul Binası Çöktü: 38 Kişi İçin Arama Kurtarma Sürüyor

Sidoarjo'da tadilat altındaki yatılı okulun çökmesi sonrası enkaz altında olduğu düşünülen 38 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor; 102 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:59
Doğu Cava — Antara / BNPB

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında dün tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antara News'ün aktardığına göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, enkazdan toplam 102 kişinin kurtarıldığı, bunlardan 91'inin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı, 11'inin ise arama kurtarma ekiplerince çıkarıldığı belirtildi.

Enkaz altında olduğu düşünülen 38 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Çalışmalara afet yönetim kurumları, ordu, polis, itfaiye ve gönüllülerden oluşan yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor; olayın nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor. Olayda 3 öğrencinin hayatını kaybettiği daha önce bildirilmişti.

