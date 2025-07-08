Sıhhiye Köprüsü'nde Bakım Çalışmaları Trafik Yoğunluğu Yarattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sıhhiye Köprüsü'nde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgedeki trafik akışında sıkışıklık yaşandığını açıkladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında köprünün asfaltı sökülerek, su yalıtımı uygulandı. Bu süreçte köprüdeki trafik akışı, aktarmalı olarak yalnızca tek şeritten sağlandı.

Sabah saatlerine itibaren, Celal Bayar Bulvarı’ndan Sıhhiye Köprüsü istikametine ve Kolej yönünden köprüye ulaşan güzergahlarda yoğunluk oluştu. ABB yetkilileri, köprünün bakım onarım çalışmalarının asfalt serimi ile bu akşam tamamlanacağını ve yarın sabah saatlerinden itibaren trafik akışının normale dönmesini beklediklerini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Sıhhiye Köprüsü'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, köprüdeki asfalt sökülerek su yalıtımı uygulandı. Çalışmalar süresince köprüde trafik akışı aktarmalı olarak tek şeritten sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Sıhhiye Köprüsü'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, köprüdeki asfalt sökülerek su yalıtımı uygulandı. Çalışmalar süresince köprüde trafik akışı aktarmalı olarak tek şeritten sağlandı.