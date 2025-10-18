Siirt'te Düğün Salonundan Org ve Amfi Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Siirt'te bir düğün salonundan org ve amfi çalındığını tespit eden işletmeci Y.A., durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis ekipleri, Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'ndeki iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzleri maskeli iki kişinin kent merkezine geldiği ve kullandıkları hafif ticari aracın plakasının tespit edilmesini engellemek için harf ve rakam gruplarını bantla değiştirdikleri belirlendi.

Ekiplere göre araç, Batman'daki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Bu hareket üzerinden plakası tespit edilen araç, düzenlenen operasyonla durduruldu ve araçta bulunan B.K., D.Ö. ve S.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilmesi sonucu, B.K. ve D.Ö. tutuklandı, S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin düğün salonuna geldikleri ve org ile amfiyi çaldıkları açıkça görülüyor.

Siirt'te bir düğün salonundan org ve amfisini çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.