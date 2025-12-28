DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi

Siirt'in Şirvan ilçesindeki Soğanlı köyünde iç kanama geçiren 47 yaşındaki Remziye Çoşkun, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:23
Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi

Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi

Şirvan'ın Soğanlı köyünde 112 ekipleri ve karla mücadele ekiplerinin koordinasyonu sonucu hasta hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Remziye Çoşkun, aniden rahatsızlanarak iç kanama geçirdi.

Yapılan ihbarın ardından 112 acil sağlık ekipleri köye sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine ekipler, yolun açılması için Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri'nden destek talep etti.

Köy yolunun açılmasının ardından sağlık ekipleri, Çoşkun'u ambulansa alarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE İÇ KANAMA GEÇİREN KADIN, EKİPLERİN KARLI YOLU AÇMASIYLA HASTANEYE...

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE İÇ KANAMA GEÇİREN KADIN, EKİPLERİN KARLI YOLU AÇMASIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE İÇ KANAMA GEÇİREN KADIN, EKİPLERİN KARLI YOLU AÇMASIYLA HASTANEYE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce’de Kar Yağışıyla Kış Lastiği Telaşı: Servisler Doldu
2
Gökçeada 2026: Kaymakam Osman Acar 11 Vizyon Projesini Tanıttı
3
İstanbul'da 159 Evsiz Otellere Yerleştirildi
4
Atakum'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
5
Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı
6
Kerem Ünsal: Alaçatı'ya Turizm Master Planı Şart, Nitelikli Turist İçin Adımlar Gerekli
7
Edremit'te Yarım Asırlık Kadın Kalaycılık: Suzan ve Elmas Kaplan

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti