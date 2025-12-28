Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi

Şirvan'ın Soğanlı köyünde 112 ekipleri ve karla mücadele ekiplerinin koordinasyonu sonucu hasta hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Remziye Çoşkun, aniden rahatsızlanarak iç kanama geçirdi.

Yapılan ihbarın ardından 112 acil sağlık ekipleri köye sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine ekipler, yolun açılması için Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri'nden destek talep etti.

Köy yolunun açılmasının ardından sağlık ekipleri, Çoşkun'u ambulansa alarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE İÇ KANAMA GEÇİREN KADIN, EKİPLERİN KARLI YOLU AÇMASIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ.