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Siirt’te sokağa çıkma yasağı: Seçim çatışmasında 1 kişi hayatını kaybetti

Siirt’in Pervari ilçesinde, DEVA Partililer ile AK Partililer arasında seçim çatışması yaşandı. Çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Valilik, ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:14
Siirt’te sokağa çıkma yasağı: Seçim çatışmasında 1 kişi hayatını kaybetti

Siirt’in Pervari ilçesinde yaşanan seçim çatışmaları can aldı. DEVA Partili ve Ak Partili adayların aileleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Siirt Valiliği ise yaşanan bu olay üzerine, ilçe merkezinde ve köylerde, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı.

6 kişi gözaltına alındı

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Pervari Belediye Başkanlığını kazanan AKPli Teyyar Özcan’ın yakınları ile sandıktan ikinci sırada yer alan DEVA Partisi adayı İsmail Bilen’in akrabaları arasında çıkan tartışma, silahlı bir çatışmaya dönüştü.

Çıkan silahlı çatışmada, Abdurrahman Bilen, Rıdvan Narinç, Lokman Özcan, Mustafa Özcan ve Muhammed Surur Özcan yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yararlıları çevre hastanelere sevk etti. Çatışma esnasında ağır bir şekilde yaralanan Abdurrahman Bilen (41), hastanede hayatını kaybetti.

Siirt Valisi, Pervari’de ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve 6 kişinin de olayla ilgili gözaltına alındığı bilgisini verdi.

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