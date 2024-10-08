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Sıla Bebeğin Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:41
Sıla Bebeğin Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Sıla Bebeğin Cenazesi Aileye Teslim Edildi

Tekirdağ'da cinsel istismara maruz kalan ve darp edilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Son olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi, adli tıp incelemeleri tamamlandıktan sonra aile üyelerine verildi. Aile üyeleri gözyaşları içinde Sıla'nın cenazesini karşıladı.

Cenaze Töreni İçin Hazırlıklar Başladı

Sıla bebeğin cenazesi, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisi geliyor. Olayın ardından Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Sıla'nın üzüntü içinde kalan aile üyelerine destek oldu.

Olayın Gelişimi

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y. 8 Eylül'de kızı S.Y.'nin "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayenede Sıla, beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Burada beyninden ameliyat edilen Sıla bebeğin tedavi süreci, yoğun bakımda devam etmekteydi. Ancak ne yazık ki, bebeğimiz hayata tutunamadı.

Şüpheliler Tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö. ve komşuları K.A. ve oğlu K.A. gözaltına alınarak tutuklandı. Ayrıca S.Y.'nin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet korumasına alındı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar eyleminin adli tıp raporuyla doğrulandığını açıklamıştı. Sıla, tedavi gördüğü hastanede, yoğun bakımda bir aydır süren tedavisinin ardından dün yaşamını yitirmiştir.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesini, adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı.

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