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Şile Açıklarında Gemide Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Şile açıklarında seyir halindeki bir gemide yangın çıktı, çeşitli ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:03
Şile Açıklarında Gemide Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Şile Açıklarında Yangın Çıktı

Kumkapı'dan Zonguldak'a doğru yol alan 62 metre uzunluğundaki bir gemide, Şile açıklarında aniden bir yangın patlak verdi.

Kıyı Emniyeti'nden Açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bu olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir," ifadelerine yer verildi.

Müdahale ve Çalışmalar

Açıklamada, yangın sonrası gemide başlatılan söndürme ve soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Gelişmeler için takipte kalın!

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