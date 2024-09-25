Şile Açıklarında Gemide Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Şile Açıklarında Yangın Çıktı
Kumkapı'dan Zonguldak'a doğru yol alan 62 metre uzunluğundaki bir gemide, Şile açıklarında aniden bir yangın patlak verdi.
Kıyı Emniyeti'nden Açıklama
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bu olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir," ifadelerine yer verildi.
Müdahale ve Çalışmalar
Açıklamada, yangın sonrası gemide başlatılan söndürme ve soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.