Şile Açıklarında Yangın Söndürüldü

Yangın Olayı Detayları

Kumkapı'dan Zonguldak yönüne sefer halinde olan 62 metre uzunluğundaki gemi, Şile açıklarında yangın çıkardı. Olayla ilgili hızlı müdahale ekipleri derhal harekete geçti.

Ekiplerin Müdahalesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a doğru seyir halinde olan gemide, Şile açıklarında yangın çıktığı haberini alır almaz, Kurtarma-12 römorkörü ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botu olay yerine yönlendirilmiştir," denildi.

Yangın Söndürüldü

Sabah saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları sonucunda, ekipler tarafından yapılan soğutma işleminin ardından Arıburnu isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi durumunda, kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken çıkan yangın söndürüldü.