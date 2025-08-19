Şile Kırandere Plajı'nda Sahile Vuran Mühimmat İmha Edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine yetkililer bölgeye sevk edildi

Şile'de Balibey Mahallesi Kırandere Plajı sahilinde deniz kenarında görülen ve vatandaşlar tarafından roket başlığına benzetilen cisim için yetkililere ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra gerekli tedbirleri uyguladı.

Güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra, söz konusu cisim kontrollü şekilde imha edildi.

Şile'de sahile vuran ve mühimmat olduğu değerlendirilen cisim ekipler tarafından imha edildi.