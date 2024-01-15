Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric: Gazze 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda

Guatemala'da yemin eden Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'yu ziyaret eden Boric, gazetecilere konuştu. Boric Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. 7 Ekim'den bugüne devam eden saldırılarda özellikle sivil halka yapılan saldırıların ve İsrail'in saldırılarda ard arda savaş suçu işlemesine yönelik dünya gündeminde tepkiler gelmeyi sürdürüyor. Ancak İsrail yönetimi gelen tepkilere kulak tıkamış durumda.

Gazze saldırılarına bir tepki de Şili Devlet Başkanı'ndan geldi. Şili Devlet Başkanı Boric, Gazze'de "acilen" ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda. Neredeyse bütün evler yıkılmış ve 1,5 milyon insanın uyuyacak yeri yok, yiyecekleri ise tükenmiş durumda.." ifadelerini kullandı.

Boric, dünyanın çoğunun ateşkes istediğini belirterek, "Gazze'de her gün neredeyse 200 Filistinli hayatını kaybediyor. Bu katliamın artık durdurulması gerekiyor. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü siyasi diyalogdan geçiyor. Karşılıklı sınırlara dayalı ve iki devletli çözüm bu problemi sona erdirir." dedi.

Şili Dışişleri Bakanlığı, İsrail aleyhine UAD'de açılan soykırım davasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne destek verdiğini duyurdu. Şili Devlet Başkanı Boric, 1 Kasım 2023'te Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sebebiyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Şili, Arap dünyası dışında en kalabalık Filistinli nüfusuna sahip ülke olup, 2011'de Filistin'i "serbest, bağımsız ve egemen bir devlet" olarak kabul etmişti.