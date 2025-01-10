Silivri Belediyesi Meclisi'nde Çamurlu Dere Islah Projesi Tartışması

Silivri Belediyesi Meclisi'nde, Çamurlu Dere Islah Projesi'ndeki plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:12
Silivri Belediyesi Meclisi'nde Çamurlu Dere Islah Projesi Tartışması

Silivri Belediyesi Meclisi'nde Çamurlu Dere Islah Projesi Tartışıldı

Silivri Belediyesi Meclisi'nde gerçekleştirilen ocak ayı toplantısının ikinci oturumunda, Çamurlu Dere Islah Projesi'ne ait plan değişikliği gündeme geldi. Toplantıda, AK Parti ve MHP grup üyelerinin 'hayır' oyuna karşılık, değişiklik önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, dere ıslahının acilen yapılması gerektiğini ve vatandaşların sel baskınlarından korunması gerektiğinin altını çizdi. Aşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ'nin son anda yapılan dere yatağı değişikliklerine dikkat çekerek, "Bu düzenlemeler, vatandaşların itirazlarına yeterince önem verilmediğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Proje Değişikliği ve Sosyal Tesis Sorunları

Aşkın, yapılan değişiklikle birlikte Altınorak Sitesi'ne ait sosyal tesisin kaldırılacağına işaret etti. "İSKİ'nin geçmişteki görüşlerine rağbet edilmemesi, vatandaşları ciddi şekilde mağdur edebilir" diyen Aşkın, gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığını ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, projeye yapılan itirazlarla ilgili olarak mecliste alınan kararları sorguladı ve kamu zararı oluştuğunu vurguladı. Yazıcı, "İSKİ'nin görüş değişikliği siyasi sebeplerden kaynaklanıyor olabilir" ifadesini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, alınacak kararlarda siyasi etki olamayacağını belirterek, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışacaklarını ifade etti. "Bu konuda site yönetimiyle görüştük, önerilerde bulunduk" diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

Toplantının sonunda yapılan oylamada, Çamurlu Dere Islah Projesi'ne ait plan değişikliği kabul edildi.

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