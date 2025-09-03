DOLAR
Şimşek: Ağustos'ta Temel Mal Enflasyonu %19,8, Hizmet Enflasyonu %45,8'e Geriledi

Bakan Şimşek, ağustos enflasyonunda düşüşün sürdüğünü, temel mal enflasyonunun %19,8, hizmet enflasyonunun %45,8 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:36
Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirerek dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustosta da devam ettiğine dikkat çekti.

Paylaşımında, "Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi" ifadesine yer verdi.

Dezenflasyonun seyrine ilişkin olarak Şimşek, ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti.

Bakan, zirai don ve kuraklığın etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artış görülen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurguladı.

Şimşek son olarak, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak adına mali disiplin ve yapısal adımların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

