Şimşek: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Batman trafiğine nefes aldıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışında yolun kent trafiğini rahatlatacağını, ağır tonajlı araçları merkezden uzak tutacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:47
Şimşek: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Batman trafiğine nefes aldıracak

Şimşek: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Batman trafiğine nefes aldıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı törenine katıldı. Bakan Şimşek, bulvarın kent trafiğini rahatlatacağına ve bölge kalkınmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Alanda kurulan stantta Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Şimşek ve beraberindekilere yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi. İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Bakan Şimşek, projeye ve yapımına emeği geçenlere teşekkür etti.

Şimşek'in sözleri: "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak."

Şimşek, kentin hızlı gelişimine vurgu yaparak, "Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, projenin Batman merkezi açısından önemine değinerek bu yolun kente, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Törenin ardından kurdele kesilerek bulvarın açılışı gerçekleştirildi. Şimşek, açılış sırasında yolda TOGG kullandı.

Tören sonrası program

Şimşek, açılışın ardından Batman Silvan kara yolu üzerindeki "Batman Çayı Islahı 4. Kısım Başlama Töreni"ne katıldı ve proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Katılımcılar

Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kurum temsilcileri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Berris Ekinci New York’ta BM 80. Genel Kurulu Marjında Temaslarda Bulundu
2
Tang Rıncien İdama Mahkum Edildi: 268 Milyon Yuan Rüşvet Suçu
3
Iğdır'da motosiklet traktör römorkuna çarptı: Sürücü öldü
4
Mogadişu ve Berbera Limanları Doğu Afrika'nın Zirvesinde — CPPI 2024
5
Yavuz Bülent Bakiler vefat etti — 89 yaşında
6
Bursa İnegöl'de silahlı kavgada 1 ölü, 2 yaralı
7
Tuncer Bakırhan: "Terörsüz Türkiye" süreci tarihi önemde

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı