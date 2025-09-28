Şimşek: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Batman trafiğine nefes aldıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı törenine katıldı. Bakan Şimşek, bulvarın kent trafiğini rahatlatacağına ve bölge kalkınmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Alanda kurulan stantta Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Şimşek ve beraberindekilere yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi. İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Bakan Şimşek, projeye ve yapımına emeği geçenlere teşekkür etti.

Şimşek'in sözleri: "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak."

Şimşek, kentin hızlı gelişimine vurgu yaparak, "Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, projenin Batman merkezi açısından önemine değinerek bu yolun kente, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Törenin ardından kurdele kesilerek bulvarın açılışı gerçekleştirildi. Şimşek, açılış sırasında yolda TOGG kullandı.

Tören sonrası program

Şimşek, açılışın ardından Batman Silvan kara yolu üzerindeki "Batman Çayı Islahı 4. Kısım Başlama Töreni"ne katıldı ve proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Katılımcılar

Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kurum temsilcileri katıldı.