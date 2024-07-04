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Sinan Ateş davasında şok iddia: Demirbaş'ın yakalama tutanağı sahte!

Ankara'da 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen 22 sanıklı davada önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 17:43
Sinan Ateş davasında şok iddia: Demirbaş'ın yakalama tutanağı sahte!

Mersin'de Sinan Ateş soruşturması kapsamında görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, dikkat çeken bir suç duyurusunda bulundu. Öner, Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin belgelerin sahte olduğunu iddia etti. Öner'in dilekçesinde, Demirbaş'ın sokakta yakalandığına dair tutanağın, olay yerinde bulunmayan polisler tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca, olaya karışan polislerin tanıklık yapması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişme üzerine avukat Süleyman Kavak, Öner'in suç duyurusunu önemli bir adım olarak değerlendirerek, "Asayiş Şube Müdür Yardımcısı'nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.

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