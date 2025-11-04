Sincan Belediyesi'nden Kızılay Haftası'nda Kan Bağışı Semineri

Sincan Belediyesi'nden Kızılay Haftası'na Özel Seminer

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen farkındalık etkinliği

Ankara'nın Sincan Belediyesi, Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) dolayısıyla toplum sağlığını önceliklendiren bir farkındalık semineri düzenledi. Etkinlik, kan bağışının önemi ve Kızılay'ın toplumdaki rolünü geniş kitlelere aktarmayı amaçladı.

Programda Hematoloji Uzmanı Dr. Ali Koşar, kan vermenin vücuda olan faydalarını anlattı, kimlerin kan verip veremeyeceğine dair örnekler sundu ve sağlıklı bir bireyin yılda 4 defa kan verebileceğini vurguladı. Koşar, kan bağışının toplumda dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirterek, "Bu bilincin yaygınlaşması daha sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

Seminer, Lale Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konuşmacı olarak Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Koşar katıldı. Vatandaşlar etkinlik sonrasında sorularına yanıt buldu ve düzenlenen farkındalık semineri dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

Etkinlik, Sincan Belediyesi'nin toplum sağlığına yönelik sürdürdüğü çalışmalara yeni bir katkı olarak kayda geçti.

HEMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. ALİ KOŞAR