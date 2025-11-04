Sincan Belediyesi'nden Kızılay Haftası'nda Kan Bağışı Semineri

Sincan Belediyesi, Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) kapsamında düzenlenen seminerde Prof. Dr. Ali Koşar kan bağışının önemini ve yılda 4 kez verilebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:28
Sincan Belediyesi'nden Kızılay Haftası'nda Kan Bağışı Semineri

Sincan Belediyesi'nden Kızılay Haftası'na Özel Seminer

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen farkındalık etkinliği

Ankara'nın Sincan Belediyesi, Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) dolayısıyla toplum sağlığını önceliklendiren bir farkındalık semineri düzenledi. Etkinlik, kan bağışının önemi ve Kızılay'ın toplumdaki rolünü geniş kitlelere aktarmayı amaçladı.

Programda Hematoloji Uzmanı Dr. Ali Koşar, kan vermenin vücuda olan faydalarını anlattı, kimlerin kan verip veremeyeceğine dair örnekler sundu ve sağlıklı bir bireyin yılda 4 defa kan verebileceğini vurguladı. Koşar, kan bağışının toplumda dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirterek, "Bu bilincin yaygınlaşması daha sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

Seminer, Lale Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konuşmacı olarak Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Koşar katıldı. Vatandaşlar etkinlik sonrasında sorularına yanıt buldu ve düzenlenen farkındalık semineri dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

Etkinlik, Sincan Belediyesi'nin toplum sağlığına yönelik sürdürdüğü çalışmalara yeni bir katkı olarak kayda geçti.

HEMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. ALİ KOŞAR

HEMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. ALİ KOŞAR

SİNCAN BELEDİYESİ 29 EKİM-4 KASIM TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN KIZILAY HAFTASI'NA ÖZEL FARKINDALIK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Gabar Dağı'nda '7 Katlı Apartman Mağara': Şırnak'ın Saklı Tarihi Yerleşimi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor