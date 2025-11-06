Sincan Belediyesi'nden Organ Bağışı Haftası'na Özel Farkındalık Semineri

Sincan Belediyesi'nden Organ Bağışı Haftası'na Farkındalık Semineri

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Organ Bağışı Haftasına yönelik farkındalık semineri, Lale Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, toplum sağlığını güçlendirme ve organ bağışının önemine dikkat çekme amacıyla düzenlendi.

Uzman hekimler uyardı

Programda konuşan Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Ümit Özçelik, Doç. Dr. Yılmaz Özdemir ve Opr. Dr. Mesut Pekmez, organ bağışının binlerce hasta için yaşam umudu olduğuna vurgu yaptı. Uzmanlar, katılımcılara şu mesajı iletti: "Organ ihtiyacı bir gün bizimde kapımızı çalabilir, kapımızı çalmasın ama biz her zaman bilincinde olalım. Yılın 365 günü farkındalık istiyoruz".

Bilgilendirme ve soru-cevap

Seminer kapsamında organ bağışı süreci, kimlerin bağışta bulunabileceği, bağış yapmanın yasal prosedürleri ve organ bağışı kartları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Vatandaşlar etkinlik sonrası merak ettikleri tüm sorulara yanıt buldu.

Etkinlik sonunda katılımcılar, organizasyon dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

