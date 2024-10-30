Şıncou-19 Uzay Mekiği, Çin Uzay İstasyonu'na Ulaştı

Şıncou-19 Uzay Mekiği Hedefe Ulaştı

Çin'in yörüngede bulunan uzay istasyonuna gönderilen yeni taykonot ekibi başarıyla hedefe vardı. Çin'in İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şıncou-19 uzay mekiği, üç taykonotu taşıyarak uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

Uzun Yolculuk ve Yeni Ekip

Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından taykonotlar, mekikten modüle geçerek istasyona girdi. Bu yeni ekip, Şıncou-18 ile 25 Nisan'da gönderilen ve 6 aydır görevde olan taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu ile bir araya geldi.

Görev devir tesliminin tamamlanmasının ardından, eski ekip 4 Kasım'da Dünya'ya dönecek.

Uzay Seferinin Detayları

Yeni taykonot grubunu taşıyan Şıncou-19 mekiği, bu sabah Long March 2F roketi ile Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Seferin komutanı olan 48 yaşındaki Cay Şücı, daha önce 2022'de Şıncou-14 seferiyle uzaya gitmişti. 1990 doğumlu taykonotlar Song Lingdong ve Vang Haozı ise ilk uzay görevlerini üstleniyorlar. Song, daha önce Çin Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak çalışırken, Vang, Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde mühendislik rolü üstlenmişti.

Çin'in Uzay İstasyonu: Tiengong

Çin'in uzay araştırmaları alanındaki bağımsızlığı sebebiyle kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor. İstasyon, Rusya'nın Mir Uzay İstasyonu'ndan esinlenerek inşa edildi. Tienhı (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de ve ikinci modül Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de uzaya fırlatıldı.

İstasyonun ana yapısının tamamlanmasının ardından, Şüntien (Gökleri Dolaşmak) adlı bir uzay teleskobu modülü de eklenmesi planlanıyor. Üç kişilik taykonot ekibine Şıncou (Kutsal Gemi) mekikleri ile personel, Tiencou (Gök Gemisi) mekikleri ile de malzeme taşınıyor.