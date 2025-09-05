DOLAR
Sindh'te Sel Tehdidi: Yaklaşık 110 Bin Kişi Tahliye Edildi

Hindistan'ın baraj boşaltması sonrası Sindh'te İndus çevresindeki alçak bölgelerden yaklaşık 110 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:06
Tahliyeler ve yetkili açıklamaları

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, Hindistan'ın barajlardan su bırakmasının ardından taşkın riski nedeniyle yaklaşık 110 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Eyalet yetkilileri, İndus Nehri çevresindeki alçak bölgelerde yaşayanların tahliyelerinin hızlandırıldığını bildirdi. Yetkililer, "İndus Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle risk altındaki bölgelerde tahliyeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) verilerine göre, ağustostan bu yana yalnızca Pencap'ta 1,8 milyon kişi yerinden oldu. Nehirlerin taşması sonucu 3 bin 900 köy sular altında kaldı.

Hindistan, diplomatik kanallar aracılığıyla Pakistan'a, sınırı aşabilecek sel konusunda uyarıda bulunmuştu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, sel verilerinin İslamabad ile paylaşıldığını bildirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

