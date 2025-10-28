Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Yıkılan İş Yerinin Enkazı Kaldırıldı

Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonucu yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma ve tespit çalışmaları

Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve depremde yıkılan 4 dükkanın yer aldığı iş yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları, ekiplerin inceleme ve belgeleme işlemlerinin ardından başlatıldı. Enkaz, AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından kaldırıldı.

Bölgedeki çalışmaları yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespitlerini aralıksız sürdürüyor.

Yardım ve destek çalışmaları

Depremin etkilediği bölgede, çevre illerden gelen belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler vatandaşlara sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri ikram ediyor. Destek çalışmaları devam ediyor.

