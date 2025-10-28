Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Yıkılan İş Yerinin Enkazı Kaldırıldı

Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 dükkanın enkazı AFAD koordinesinde kaldırıldı; hasar tespit ve yardım çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:41
Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Yıkılan İş Yerinin Enkazı Kaldırıldı

Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonucu yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma ve tespit çalışmaları

Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve depremde yıkılan 4 dükkanın yer aldığı iş yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları, ekiplerin inceleme ve belgeleme işlemlerinin ardından başlatıldı. Enkaz, AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından kaldırıldı.

Bölgedeki çalışmaları yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespitlerini aralıksız sürdürüyor.

Yardım ve destek çalışmaları

Depremin etkilediği bölgede, çevre illerden gelen belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler vatandaşlara sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri ikram ediyor. Destek çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin...

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Silahlı Saldırı: Anadolu Sanayi Sitesi'nde 12 Kişi Yaralandı
2
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde
3
Yayıncılar Hedef Gösteriliyor: Sektörden Tepki Geldi
4
Cumhuriyet Coşkusu: Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 102. Yıl Konseri
5
Kırklareli'de 'Cumhuriyet' Manşetli Gazeteyi Dağıtan Gazeteci Çocuklar
6
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
7
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar