Sındırgı'da Depremzedelere AFAD'dan 16 Konteynerli Geçici Çarşı

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD öncülüğünde 16 konteynerden oluşan geçici çarşı kurulacak; esnafa Akpınar Yaşam Merkezi'nde de dükkan hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:17
Sındırgı'da AFAD öncülüğünde 16 konteynerli geçici çarşı kuruluyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası iş yerleri zarar gören ve yıkılan esnaf için AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumuna başlandı.

Kurulumun koordinasyonu ve kapsamı

Çalışmalar, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı koordinesinde, AFAD öncülüğünde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor. Yıkılan binaların bulunduğu alanlar ile otogar bölgesine toplam 16 konteynerden oluşan geçici "AFAD çarşısı" kurulacak.

Esnafa destek ve yer tahsisi

Sındırgı Belediyesi, ayrıca Akpınar Yaşam Merkezi içinde esnaf için dükkan bölümleri hazırlayacak. Bu düzenlemeyle, iş yerleri hasar gören esnafa hızlı ve düzenli bir şekilde ticaret imkânı sağlanması hedefleniyor.

İnceleme ve teslimat takvimi

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve AFAD Balıkesir İl Müdürü Osman Atsız, kurulum alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Koyuncu, "En kısa sürede konteyner dükkanların kurulumunu tamamlayarak esnafımıza teslim edeceğiz." dedi.

