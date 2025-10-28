Sındırgı Depremi Sonrası Emet'te Tonlarca Kaya Orman Yolunu Kapattı

Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya Emet'te Yenice yakınlarında yamaçtan kopan tonlarca kaya orman yolunu kapattı; yetkililer kayayı kaldıracak.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:48
Sındırgı Depremi Sonrası Emet'te Tonlarca Kaya Orman Yolunu Kapattı

Sındırgı Depremi Sonrası Emet'te Tonlarca Kaya Orman Yolunu Kapattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan bir kaya, orman yolunu kapattı.

Yenice yakınlarında mantar toplamak için giden vatandaş kayayı bildirdi

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer, yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü ve durumu Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgede yapılan incelemede, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kayanın bulunduğu yerden koparak yola kaydığı değerlendirildi.

Aziz Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu, depremin ardından yola kaymış olabileceğini ifade etti.

Yolu kapatan kayanın ekiplerce kaldırılacağı öğrenildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Kütahya'nın...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Kütahya'nın...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Jandarmadan Eğil'de Çocuklara Cumhuriyet Bayramı Sürprizi
2
Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?
3
Cevdet Yılmaz, Suudi Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i Riyad'da kabul etti
4
Konya'da Silahlı Saldırı: Anadolu Sanayi Sitesi'nde 12 Kişi Yaralandı
5
Antalya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi — Festival ve Trafikte Aksamalar
6
Davutoğlu Kayseri'de 'Küresel Vicdan' Söyleşisinde: 'İnsanlığın Yüreği Gazze ile Atıyor'
7
Bodrum'da Çelebi Adası Önlerinde Erkek Çocuk Cesedi Bulundu

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar