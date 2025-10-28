Sındırgı Depremi Sonrası Emet'te Tonlarca Kaya Orman Yolunu Kapattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan bir kaya, orman yolunu kapattı.

Yenice yakınlarında mantar toplamak için giden vatandaş kayayı bildirdi

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer, yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü ve durumu Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgede yapılan incelemede, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kayanın bulunduğu yerden koparak yola kaydığı değerlendirildi.

Aziz Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu, depremin ardından yola kaymış olabileceğini ifade etti.

Yolu kapatan kayanın ekiplerce kaldırılacağı öğrenildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı.