Sınırın sıfır noktasına giden Fulya Öztürk öfkeden çılgına döndü: Buradaki komutanlar...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düştü. Fulya Öztürk, sınırın sıfırında son durumu aktarırken sarf ettiği sözlerle gündeme geldi. Öztürk, sosyal medyada eleştirilere maruz kalarak, "Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi" diyerek isyan etti.

Sınırın sıfır noktasına giden Fulya Öztürk öfkeden çılgına döndü: Buradaki komutanlar...
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından gazeteci Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasına gitti.

fulya öztürk

Fulya Öztürk, bölgeye dair şu ifadeleri kullandı: "Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor."

fulya öztürk

Gazeteci Öztürk, "Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" demesi sosyal medyada tepki çekti. Fulya Öztürk, tepkilere karşı şu açıklamayı yaptı: "Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum, çekim yapıyorum. Şu zamana kadar askerlerden, komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım. Siz neyin peşindesiniz yahu? Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz, bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde.",fulya öztürk

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