Sınırlarda Yasa Dışı Geçişe Geçit Yok

Türkiye’deki güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 3'ünün terörist olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan bu şahısların 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bakanlık, Yasa Dışı Geçişlere Karşı Mücadeleye Devam Ediyor

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.