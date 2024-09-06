Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sınırlarda Yasa Dışı Geçişe Geçit Yok

MSB, yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı, 3'ü terörist olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 17:01
Sınırlarda Yasa Dışı Geçişe Geçit Yok

Sınırlarda Yasa Dışı Geçişe Geçit Yok

Türkiye’deki güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 3'ünün terörist olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan bu şahısların 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bakanlık, Yasa Dışı Geçişlere Karşı Mücadeleye Devam Ediyor

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar