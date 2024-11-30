Sinop'ta 1853 Rus Donanması Baskınında Şehit Olan Askerler Anıldı

Sinop'ta Şehitler Anıldı

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit olan askerler, düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Tören, Sinop Deniz Şehitliği'nde Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez'in Şehitler Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Askerler tarafından yapılan saygı atışıyla birlikte törene katılanlar, saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından çeşitli şiirler seslendirildi.

Ödüller ve Kapanış

Tören, resim ve şiir yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Şehitler anısına düzenlenen bu etkinlik, katılımcılar için oldukça duygusal anlara sahne oldu.

Denize Çelenk Bırakıldı

Anma töreninin ardından, İskele Meydanı'nda bir program gerçekleştirildi. Vali Özarslan, şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Son olarak, Vali Özarslan ve beraberindekiler, Sinop Limanı'nda bulunan Türk Deniz Kuvvetleri TCG Fatih (F-242) gemisini ziyaret etti ve gemi komutanlarından bilgi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit olan askerler törenle anıldı. Sinop Deniz Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde, Vali Mustafa Özarslan Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.

Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit olan askerler törenle anıldı. Sinop Deniz Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde, Vali Mustafa Özarslan Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.