Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta

Sinop'un Durağan İlçesinde Dev Bal Kabağı Satışta

Sinop'un Durağan ilçesinde, 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunularak dikkat çekti. Bu dev kabağı, Yandak Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Hasan Dede yetiştirdi.

Uzun Süreli Emek ve Özel Kesim Yöntemi

Hasan Dede, uzun uğraşlar sonucu elde ettiği bu dev kabağı ilçe pazarına getirerek tüketicilere sundu. Kilogramı 30 liradan satılan bal kabağı, pazara gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Dede, bal kabağının kabuğunun sert olduğunu ve bu nedenle testere ile kesmek zorunda kaldıklarını belirtti. "Bu bal kabağının kabuğunu öyle bıçakla kesemiyorsunuz. Mecburen elektrikli testereyle kesip parçalara ayırarak poşetliyoruz. Vatandaşlarımız da böylelikle daha rahat satın alabiliyor," dedi.

Ücretsiz Tohum Dağıtımı

Bal kabağının tanıtımını yapmayı da unutmayan Dede, pazarda vatandaşlara ücretsiz bal kabağı tohumu dağıttı. Bu jest ile hem destek hem de yerel tarıma katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Sinop'un Durağan ilçesinde yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu.

Sinop'un Durağan ilçesinde yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu.