Sinop'ta 6 İlçede Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta Buzlanma Nedeniyle Eğitim Durduruldu

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle 6 ilçede eğitime yarın ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, >meteorolojik verilere göre soğuk havanın etkisinin devam edeceği belirtildi.

Hangi İlçelerde Eğitim Durduruldu?

Açıklamada, merkez ilçe ve Erfelek'teki bazı okullar ile birlikte Gerze, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde de taşımalı eğitime 27 Şubat Perşembe günü ara verileceği kaydedildi.

Özellikle sürücülerin ve öğrencilerin güvenliği açısından bu kararın alındığı ifade edilerek, kentteki tüm vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.