Sinop'ta Balıkçılar 1 Eylül İçin Gün Sayıyor: Av Sezonu Hazırlıkları

Sinop'ta balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle denize açılmak için limanda teknelerini bakım ve ağ onarımlarını yapıyor; umutlu bekleyiş sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:39
Sinop'ta balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Limanda hazırlıklar sürüyor

Sinop Limanı'nda, av yasağının başladığı 15 Nisan'da teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, teknelerinin bakımını yapıyor ve ağlarını onarıyor. Balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Balıkçıların beklentileri

Balıkçı Hüseyin Başoğlu, AA muhabirine, büyük tekneler için av yasağının biteceğini, bu yıl hamsi ve palamuttan umutlu olduklarını söyledi.

Ümit Yaşar Şener ise Ordu'dan Sinop'a balık avcılığı için geldiğini, 32 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "İşimiz balıkçılık. İnşallah bu sene hayırlı bir sezon olur. Bol bereketli geçer, halk ucuz balık yer. Zaten her şey pahalı. Balıktan istifade ederler. Palamut biraz iyi görünüyor ama geçen seneki bolluk olmayacak. Hamsi güzel olacak. İstavrit güzel olacak. Sert bir kışla beraber inşallah sert bir balıkçılık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sinoplu 35 yıllık balıkçı Nuri Çobanoğlu ise "Hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Denizdeki beklentimiz geçen seneye göre bu sene az." ifadelerini kullandı.

