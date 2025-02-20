Sinop'ta Bazı İlçelerde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde alınan bu karar, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Olumsuz Hava Koşulları Etkili Oluyor

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda, olumsuz hava koşullarının özellikle 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği belirtilerek, eğitime ara verildiği açıklandı. Bu durum, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.