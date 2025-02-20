Sinop'ta Bazı İlçelerde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde bugün taşımalı eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:08
Sinop'ta Bazı İlçelerde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde alınan bu karar, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Olumsuz Hava Koşulları Etkili Oluyor

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda, olumsuz hava koşullarının özellikle 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği belirtilerek, eğitime ara verildiği açıklandı. Bu durum, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜSİAD Yöneticilerine Savcılıktan Ceza Soruşturması
2
ABD'de Sınır Güvenliği Personeli Katliamı: Jack LaSota Kefaletsiz Yargılanacak
3
Pentagon'da 5 Yıl İçin Yüzde 8 Bütçe Kesintisi Talimatı
4
Sakarya Jandarma Komutanı Albay Karaca, Yılın Kareleri Oylamasında
5
İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor
6
Bolu'da Taşımalı Eğitime Ara: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
7
Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı