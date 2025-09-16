Sinop'ta Coğrafi İşaretli Lakerda Tezgahlarda: Torikten İlk Parti Satışta

Sinop'ta coğrafi işaretli lakerda, av sezonuyla avlanan 3 kilogramlık toriklerden üretilip tezgahlarda satışa sunuldu; kavanoz fiyatı 2 bin liraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:09
Av sezonu başladı, coğrafi işaretli lakerda tezgahlarda yerini aldı

Sinop'ta av sezonunun açılmasıyla birlikte, balıkçılar tarafından avlanan 3 kilogramlık toriklerden yapılan sezonun ilk lakerdaları tezgahlarda satışa sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve palamut yerine toriklerden üretilen lakerda yapımına bu yıl erken başlandı. Üreticiler, talebi karşılamak için hazırlıkları hızlandırdı.

Palamut avcılığındaki düşüş nedeniyle, iri palamut sayılan toriklerden hazırlanan lakerdaların kavanoz fiyatı geçen sezona göre yükseldi; kavanozlar tezgâhlarda 2 bin liradan satışa sunuldu. Geçen sezon ise lakerda kavanozu 1200 liradan alıcı buluyordu.

Lakerda ustası İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Buna rağmen gelen talepleri geri çevirmemek adına ağlara takılan toriklerden sezonun ilk lakerdalarını yaptık. Her sene olduğu gibi yurt içinden ve dışından talepler geliyor. Biz de bunları karşılamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Geçen sezon palamut bol olduğu için kavanozu 1200 liradan alıcı buluyordu. Bu sezon palamut azlığından kavanozu 2 bin liradan satışa sunuldu.'

Üreticiler, coğrafi işaretli lakerdanın hem iç hem de dış pazardaki talebine dikkat çekerken, palamut avcılığındaki azalma nedeniyle yaşanan fiyat artışının sezon boyunca dengelenip dengelenmeyeceği merak ediliyor.

Sinop'ta av sezonunun başlamasıyla balıkçılar tarafından avlanan 3 kilogramlık toriklerden yapılan sezonun ilk lakerdaları (tuzlu balık) tezgahlarda satışa sunuldu.

