Sinop'ta Kaçak İçki ve Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu: 1 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 5 şişe içki ve 957 cinsel içerikli ürün ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:42
Sinop'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı içki ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon Detayları

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 5 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ile 957 adet cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi.

Yasal İşlem

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

