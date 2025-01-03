Sinop'ta TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Sinop'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 317 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başladı.

İlk Anahtarlar Törenle Teslim Edildi

Ordu Mahallesi'nde inşa edilen konutların bir bölümünün anahtarları, gözyaşları eşliğinde gerçekleştirilen törende hak sahiplerine verildi. Vatandaşların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Vali Özarslan'ın Açıklamaları

Vali Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir projenin hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Projenin modern mimarisi, altyapısı ve sosyal alanlarıyla Sinop'a yeni bir değer katacağını vurgulayan Özarslan, devletin en önemli önceliklerinden birinin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

Devletin Gücü ve Destekler

Vali Özarslan, TOKİ'nin Türkiye için bir yüz akı olduğunu ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı ile devletin vatandaşların ihtiyaçlarını gözettiğini belirtti. Ayrıca, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Anahtar Teslimi ve İncelemeler

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi ve kurdele kesildi. Özarslan, daha sonra hak sahipleriyle yeni evlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, konutların tamamının 31 Ocak'a kadar hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 317 konut, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 317 konut, törenle hak sahiplerine teslim edildi.