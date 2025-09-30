Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında, 84 Gram Ele Geçirildi

Sinop'ta kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 84 gram uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:13
Valilikten yapılan açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir araç kontrol edildi.

Araçta ve araçtaki kişilerin üzerinde yapılan aramada 84 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

