Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta dün akşamdan itibaren etkili kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:51
Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ekipler yolları açmak için aralıksız çalışıyor

Sinop'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

34 köy yolu kapanırken, kapanan yolların 12'si Merkezde, 22'si Erfelek ilçesinde bulunduğu bildirildi.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen kış tedbirleri kapsamında, ilin özellikle yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Karayolları ekipleri, Ayancık-Türkeli devlet yolu ile Ayancık-Sakız, Ayancık-Erfelek, Sinop-Boyabat ve Dikmen-Durağan güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kapanan köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor; ulaşımın en kısa sürede normale döndürülmesi hedefleniyor.

Yetkililer, sürücüleri olumsuz yol koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, mevsim şartlarına uygun kış lastiği kullanılması çağrısında bulundu.

Sahada görev yapan ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, vatandaşların yapılan uyarılara hassasiyet göstermesi istendi.

Sinop’ta yoğun kar yağışı: 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’ta yoğun kar yağışı: 34 köy yolu ulaşıma kapandı

