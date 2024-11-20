Sırbistan Tren Kazası Sonrası İkinci Bakan İstifası

Sırbistan'da Kazanın Ardından İstifalar Devam Ediyor

Sırbistan'da, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, 1 Kasım'da Novi Sad'daki tren istasyonunda gerçekleşen ve 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından istifasını başbakanına sundu. Böylece, bu olay nedeniyle görevinden ayrılan ikinci bakan oldu.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önceki gün halkla paylaştığı açıklamalarında, istasyonun beton sundurmasının çökmesi nedeniyle yeni istifaların geleceğini belirtmişti. Bu gelişmenin ardından Momirovic, Vucic'e güven duyduğu için teşekkür ederek istifa kararını açıkladı ve bu kararını Başbakan Milos Vucevic'e sunduğunu ifade etti.

Bakan Momirovic’in Görev Süreci

Momirovic, 28 Ekim 2020 tarihinde İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamış ve 26 Ekim 2022'den bu yana İç ve Dış Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordu. Ancak, kazanın ardından yaşanan bu hızlı gelişmeler, hükümetteki istikrarsızlığı gözler önüne seriyor.

Protestolar ve Tepkiler

Novi Sad'daki kaza ile ilgili soruşturma sürerken, muhalefet, olay sonrası gözaltı yapılmamasına tepki gösterdi ve dün düzenledikleri protestoda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Muhalefet, Adalet Sarayı girişlerini kapatırken, polis müdahalesi sonucu eylem sona erdi. Protestoların bugünde devam ettiğini görmekteyiz.

1 Kasım'da gerçekleşen kazada 15 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı 2 kişinin durumu kritik olarak değerlendirilmişti. Önceki istifa eden bakan ise İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic olmuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic, halka seslenerek, kazaya ilişkin hükümetten ve ilgili kurumlardan daha fazla istifa beklediğini dile getirmişti. Siyasi tansiyonun yükseldiği bu ortamda muhalefet tarafından düzenlenen protestolar Belgrad ve Novi Sad gibi şehirlerde devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.