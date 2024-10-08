Şırnak'ta Afet Risk Azaltma Toplantısı Gerçekleştirildi

Şırnak'ta İl Afet Risk Azaltma Toplantısı

Şırnak'ta, "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Birol Ekici, afet risklerinin azaltılması yönündeki önemli çalışmalara dikkat çekti.

Toplantıda Yapılan Değerlendirmeler

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının ardından, Ekici gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile video konferans aracılığıyla görüştüklerini belirtti. Ekici, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla bu iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Açıklamalarında Deprem Gerçeği

Deprem ülkesi olduklarına dikkat çeken Ekici, "1999 depreminden bu yana bir dizi felaket yaşadık. Bu süreçte hayatını kaybeden binlerce insan oldu ve büyük maddi kayıplar yaşandı." dedi. Son olarak 6 Şubat depremi için bu hazırlıkların daha da önemli hale geldiğine işaret etti.

206 Eylem Planı

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik olarak 206 eylem planlarının hazır olduğunu belirten Ekici, "Bu planları sürekli gözden geçiriyoruz ve zenginleştiriyoruz. Ayrıca üniversiteler ile işbirliği içinde bu planların detaylarını halkımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Halkın Afet Bilinci

Ekici, afete karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturmak için mahallelerde ve okullarda afet bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni toplanma alanlarının oluşturulmasına da ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Küresel Yardım Rolü

Afetlere karşı mücadelede Türkiye'nin dünya çapında önemli bir yardım sağlayıcısı olduğuna değinen Ekici, "2017 yılından sonra ülkemiz, afet alanında en çok yardımı yapan uluslar arasında başı çekmektedir." dedi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya katılan diğer yetkililer arasında Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut ve AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek yer aldı.

Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi. Vali Birol Ekici, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi. Vali Birol Ekici, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.