Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Vali Birol Ekici'den Okul ve Trafik Önlemleri

Vali Birol Ekici başkanlığında yapılan toplantıda okul güvenliği, trafik önlemleri, hayvan barınağı ve asayiş durumu ele alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:28
Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Toplantı detayları

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Öncel ve kaymakamların katılımıyla 'Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi.

Okul güvenliği ve trafik önlemleri

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ekici, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından öncelik verilen Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi kapsamında ölümlü kazaların azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Haftaya başlayacak eğitim-öğretim öncesi alınan tedbirlere dikkat çeken Ekici, 'Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha huzurlu, güvenli, müreffeh ve refah içerisindeki bir şehri oluşturabilmek için hep birlikte gayret gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ekici, okulların tamamında kamera bulunduğunu, her okulda bir güvenlik görevlisi olacağını ve öğrencilerin taşınmasıyla ilgili uyulması gereken kurallara dair gerekli talimatların verildiğini söyledi. Çocukların kötü alışkanlıklardan korunması, okul alanlarında sigara ve alkol benzeri teşvik edici unsurların engellenmesine yönelik tedbirlerin alındığını aktardı.

Okul çevrelerinde süreklilik arz eden güvenliğin sağlanacağını vurgulayan Ekici, trafik güvenliği kapsamında yaya geçişlerinin işaretlenmesi, kasislerin oluşturulması ve gerekli levhalamanın en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Hayvan barınağı ve kent güvenliği

Silopi'de bir hayvan barınağı kurulduğunu belirten Ekici, çocukların okula geliş-gidişlerinde tehlikeli veya hasta köpeklerin tespit edilmesi durumunda toplanması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Asayiş, ekonomi ve çağrı merkezleri

Vali Ekici, kent genelinde yasaklanmış bir alan bulunmadığını, şehirde terör örgütü mensubu bulunmadığını ve herkesin serbestçe ekonomik faaliyetlerini sürdürebildiğini ifade etti. İstihdam konusunda ise ilde Türkiye ortalamasının üzerinde bir istihdam seviyesi olduğu vurgulandı.

Vatandaşların geçen ay 112 Acil'i 47 bin kez aradığını ve bunun da günlük 1500'ü geçtiğini söyleyen Ekici, kamu görevlilerinin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, görev alan personele ve vatandaşa teşekkür etti.

