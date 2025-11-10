Şırnak’ta Jandarma’dan Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı 3-9 Kasım’da düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheli hakkında işlem başlattı; yaklaşık 15 milyon 647 bin 159 TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:08
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Kasım tarihleri arasında yürüttükleri istihbarî çalışmalar ve operasyonlar sonucunda önemli bir kaçakçılık ve narkotik operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları ve Aydınlatılan Olaylar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 83 olay aydınlatıldı; bunların 78'i kaçakçılık ve 5'i narkotik olay olarak kayda geçti. Operasyonlar kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısı 91 şüpheli olarak bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Piyasa Değeri

Şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 10 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 2 gram esrar ile birlikte 22 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve 98 litre alkollü içecek yer aldı. Ayrıca aramalarda 46 cep telefonu, 30 bin 78 bandrolsüz sigara, 363 elektronik sigara ve likiti, 631 elektronik eşya, 3 bin 726 hırdavat malzemesi, 2 bin 655 tekstil ürünü, 290 kozmetik malzeme, 604 süs ve kozmetik eşyası ve 775 muhtelif gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 647 bin 159 TL olduğu kaydedildi. Yetkililer, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye kaçak yollardan malzeme sokmaya çalışan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

