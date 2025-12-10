DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,6 -0,07%
ALTIN
5.747,83 0,28%
BITCOIN
3.924.514,18 0,98%

Şırnak'ta Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı — Dozerler Zorlukla Yolları Açıyor

Şırnak Beytüşşebap'ta 3 bin rakımlı Kerkül köyü yolunda kar kalınlığı 1 metreyi aştı; dozer ve loderlerle 3 gündür süren yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:44
Şırnak'ta Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı — Dozerler Zorlukla Yolları Açıyor

Şırnak'ta kar esareti: Dozerler bile zorlanıyor

Beytüşşebap'ta 3 bin rakımlı bölgelerde ulaşım kesildi

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle Beytüşşebap ilçesini vurdu. Kar kalınlığı 1 metreyi geçti ve dağlık kesimlerde ulaşım güçleşti.

Özellikle 3 bin rakımlı Kerkül köyü yolu, aşırı kar nedeniyle kapanırken, İlçe Özel İdare ekipleri yolu tekrar ulaşıma açmak için seferber oldu.

Ekipler, dozer ve loder gibi ağır iş makineleriyle dağlık ve engebeli arazide karla mücadele yürütüyor. Karın bir metreyi aşması üzerine dozerler bile zorlukla ilerleyebiliyor.

Üç günlük yoğun çalışmalar sonunda birçok yol trafiğe açılırken, ekipler bölgede kar nöbeti tutmaya devam ediyor ve ulaşımın sürekli sağlanması için çalışmalar sürüyor.

ŞIRNAK’TA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ. 3 BİN RAKIMLI BÖLGELERİN YOLLARI DOZERLERLE AÇILIYOR....

ŞIRNAK’TA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ. 3 BİN RAKIMLI BÖLGELERİN YOLLARI DOZERLERLE AÇILIYOR. AĞIR İŞ MAKİNALARIYLA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR.

ŞIRNAK’TA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ. 3 BİN RAKIMLI BÖLGELERİN YOLLARI DOZERLERLE AÇILIYOR....

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buğday Tanesi Protez Merkezi Gaziantep'te Umut Oluyor
2
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
4
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
5
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
6
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
7
Bulanık’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Farkındalık Ziyaretleri

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı