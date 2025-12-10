Şırnak'ta Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı — Dozerler Zorlukla Yolları Açıyor

Şırnak'ta kar esareti: Dozerler bile zorlanıyor

Beytüşşebap'ta 3 bin rakımlı bölgelerde ulaşım kesildi

Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle Beytüşşebap ilçesini vurdu. Kar kalınlığı 1 metreyi geçti ve dağlık kesimlerde ulaşım güçleşti.

Özellikle 3 bin rakımlı Kerkül köyü yolu, aşırı kar nedeniyle kapanırken, İlçe Özel İdare ekipleri yolu tekrar ulaşıma açmak için seferber oldu.

Ekipler, dozer ve loder gibi ağır iş makineleriyle dağlık ve engebeli arazide karla mücadele yürütüyor. Karın bir metreyi aşması üzerine dozerler bile zorlukla ilerleyebiliyor.

Üç günlük yoğun çalışmalar sonunda birçok yol trafiğe açılırken, ekipler bölgede kar nöbeti tutmaya devam ediyor ve ulaşımın sürekli sağlanması için çalışmalar sürüyor.

