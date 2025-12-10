DOLAR
Şırnak’ta Karla Mücadele: 3 Gündür Kapanan Yollar Açılıyor

Şırnak'ta yoğun sis ve tipi altında karla mücadele ekipleri 3 gündür, 3 bin rakımlı yerler ve Uludere Uzungeçit'te kapanan yolları açıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:08
Şırnak’ta Karla Mücadele: 3 Gündür Kapanan Yollar Açılıyor

Şırnak’ta Karla Mücadele Sürüyor

Şırnak’ta karla mücadele timleri, 3 gündür karla kaplı yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Bölgedeki yoğun sis ve tipi koşullarına rağmen ekipler gece gündüz görev yapıyor.

Yüksek Rakımlı Yerleşimlerde Çalışma

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Tuzluca, Lisetayrı ve Kerkül gibi 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Ekipler, zorlu coğrafi koşullarda ulaşımın sürekliliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Uludere ve Uzungeçit'teki Ekiplerin Mücadelesi

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yolları açan kara yolları ekipleri, günlerdir adeta kar nöbeti tutuyor. Bölgede kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı alanlarda Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ağır iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Sis ve tipiye rağmen sahada görev yapan timler, 3 ayrı bölgede çalışmalarını sürdürerek yerleşim yerlerinin ulaşım ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

