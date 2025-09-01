DOLAR
Şırnak'ta Millet Bahçesi şehrin yeni uğrak noktası

Şırnak'ta hizmete giren 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi', 110 bin m² alanda sosyal donatılar ve günde ortalama bin ziyaretçiyle şehrin yeni nefes alma mekânı oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:14
Şırnak'ta Namazdağı eteklerinde açılan 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi', zengin sosyal donatıları ve serin havası ile vatandaşların tercihi haline geldi. TOKİ tarafından 2 yıl önce yapımına başlanan proje, yaklaşık 2 ay önce hizmete girdi.

Tesis ve olanaklar

Yaklaşık 110 bin metrekare alana kurulan millet bahçesinde bisiklet ve yürüyüş yolu, kamelyalar, piknik alanı, basketbol ve futbol sahası, kitap kafe, 4 oyun parkı, gölet, macera parkı, trafik eğitim parkuru ve etkinlik amfisi bulunuyor. Bu donatılar, hem çocukların hem de gençlerin ve ailelerin kullanımına uygun olarak tasarlandı.

Başkanın değerlendirmesi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi olduğunu ve alanda günde ortalama bin kişiyi ağırladıklarını belirtti. Yarka, 'Millet Bahçesi, doğa ile iç içe serin havasıyla şehrimizde vatandaşların nefes alanı oldu. 2 ay önceki Meclis toplantımızda buraya 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' ismini verdik.' ifadelerini kullandı.

Yarka, çocukların modern oyun alanlarında eğlendiğini, spor ve aktivite alanlarıyla gençlerin sosyalleşmesine ve sağlıklı yaşama katkı sağlandığını vurguladı. Ayrıca, 'Saat 24.00'e kadar burası hizmet veriyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen mekan haline geldi. Daha güzel hizmetler yapacağız. Projelerimizle kentimize yeşil ve sosyal alanlar kazandıracağız.' dedi.

Belediye Başkanı, 'Şırnak'ta 7 noktada parklarımız var, bunlara ek olarak vatandaşlar Millet Bahçesi gibi bir yer daha istiyor. Millet Bahçesi'ne Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinden gelen vatandaşlarımız oluyor. Namazdağı eteklerinde bir millet bahçesi daha yapmaya gayret göstereceğiz. Buraya gözümüz gibi bakacağız. Bu hizmeti bize kazandıran başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ’ye, valimize, milletvekilimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.' diyerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Vatandaşların görüşleri

Vatandaşlar da Millet Bahçesi'nden memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Merkeze bağlı Kumçatı beldesinden gelen İshak Olcan, 'Millet Bahçesi'nin serin ve güzel bir havası var. Arkadaşlarımla piknik yapmaya geldik. Burası ailelerin buluştuğu bir ortam. Gerçekten her şey düşünülmüş. Şırnak için güzel bir yer. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.' diye konuştu.

Sedat Basan ise, 'Burası çok kalabalık oluyor, erken gelmezsen yer bulamıyorsun. Biz de Cizre ilçesinden gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz. Buranın serin bir havası var. Çocukların rahat bir ortamda eğlenmesi, ailelerin piknik yapması bizleri sevindiriyor. Allah yapandan, vesile olandan razı olsun.' ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi, sahip olduğu geniş sosyal alanlar ve doğal atmosferiyle Şırnak'ta halkın buluşma ve dinlenme noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Şırnak'ta hizmete açılan Millet Bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların uğrak noktası oldu. Şırnak'ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2 yıl önce 110 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" yaklaşık 2 ay önce hizmete açıldı.

