Şırnak'ta Refüje Çarpan Otomobilde Anne ve 2 Aylık Bebeği Ağır Yaralandı

Şırnak'ta Mezbahane Kavşağı'nda refüje çarpan 16 BJM 768 plakalı otomobilde anne C.B. ve 2 aylık bebeği L.S.B. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:55
Mezbahane Kavşağı'nda meydana gelen kazada 112 ekipleri ve polis sevk edildi

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında anne C.B. ile 2 aylık bebeği L.S.B. ağır yaralandı.

F.B. idaresindeki 16 BJM 768 plakalı otomobil, Şırnak- Cizre kara yolunun 4'üncü kilometresi Mezbahane Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan anne C.B. ile 2 aylık bebeği L.S.B. ağır, sürücü ise hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

