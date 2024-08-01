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Şırnak'ta Tedavi Edilen Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı, doğaya geri bırakıldı. Yaralı kuşun hikayesi ve doğal yaşamı koruma çalışmaları.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:53
Şırnak'ta Tedavi Edilen Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Şırnak’ta Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavi sürecinin ardından doğaya yeniden kavuştu.

Yaralı Kartalın Kurtarılması

Geçtiğimiz hafta, yerel vatandaşlar tarafından kırsal alanda bitkin bir durumda keşfedilen kaya kartalı, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Doğaya Dönüş

Merkezdeki tedavi süreci başarıyla tamamlanan kartal, Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

DKMP'den Açıklama

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kartalın kendine yeterli hale geldiğini belirtti.

Yeni Yaralı Hayvanlar

Kalay ayrıca, Uludere ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan çobanaldatan kuşunun da kendilerine ulaştırıldığını, bu kuşun da tedavi edilerek doğal yaşam alanına geri bırakılacağını ifade etti.

Vatandaşlara Çağrı

Kalay, vatandaşların arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını önemle rica etti.

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